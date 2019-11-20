Шоу вернулся в строй МЮ после жуткой травмы: как прошла первая тренировка

Новости спорта:Защитник МЮ Люк Шоу приступил к тренировкам с командой.

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу приступил к тренировкам с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Левый бек Красных дьяволов не играл за команду с августа, когда получил травму бедра.

Также к тренировкам вернулись защитник Алекс Туанзебе и полузащитник Неманья Матич, который сможет заменить на поле Скотта Мактоминея, чье участие в ближайшем матче находится под вопросом.

Продолжает свое восстановление ключевой полузащитник команды Поль Погба.

В следующем матче Премьер-лиги подопечные Оле-Гуннара Сульшера сыграют с Шеффилд Юнайтед в ближайшее воскресенье, 24 ноября.

На сегодняшний день Юнайтед занимает седьмое место в таблице АПЛ и отстает от лидирующего Ливерпуля на 18 очков.