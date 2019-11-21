Владелец Ромы готов продать клуб

Новости спорта:Руководство столичной Ромы ведет переговоры с новыми инвесторами.

Руководство столичной Ромы ведет переговоры с новыми инвесторами. Владелец римской команды Джеймс Палотта готов расстаться с клубом за 800 миллионов евро, как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

Ранее командой интересовалась американская компания Friedkin Group, но СМИ теперь говорят о других инвесторах, в числе которых королевская семья Катара.

Также источник утверждает, что Mubadala Development Company и Adia тоже хотят приобрести "волков", однако главным фаворитом является все же Friedkin Group.