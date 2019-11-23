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Манчестер Сити - Челси: анонс центрального матча

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Манчестер Сити - Челси: анонс центрального матча
12:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Вашему вниманию анонс центрального матча АПЛ между Манчестер Сити и Челси.

Сегодня, 23 ноября, состоится важнейший матч в борьбе если не за чемпионство, то за второе место в чемпионате Англии.

Манчестер Сити - Челси

23 ноября, 19:30, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Пропустят: Сане, Ляпорт, Зинченко, Бернарду Силва – Лофтус-Чик, Рюдигер

Под вопросом: Эдерсон – Баркли, Пулишич, Хадсон-Одои.

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В минувшем туре МС поставили себя в неудобное положение. Проиграв Ливерпулю, они позволили им оторваться на 9 очков, а сами опустились на четвертое место, пропустив вперед Лестер и Челси. Отстоять титул с каждым годом для игроков Гвардиолы все сложнее. Помимо Ливерпуля, в этом году добавился коллектив Роджерса и Лэмпарда.

Уверен, болельщики "аристократов" вряд ли ожидали, что после потери Азара и прихода на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда, клуб будет так высоко. Челси действительно плохо начал сезон, но последние семь матчей заканчивались победой для "синих" и сейчас они уверенно идут в зоне ЛЧ.

 Челси играет на выезде, однако МС не сможет рассчитывать на Бернарду Силву, который получил один матч дисквалификации за шутку над своим же одноклубником Бернаром Менди. Учитывая проблемы в обороне в матче ожидается много голов. Выиграет тот, кто их, ошибок, допустит меньше. 

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Хотя, в последних 5 матчах тотал больше 2,5 был "пробит" лишь раз, когда в феврале этого года игроки Гваридолы поиздевались над гостями, забив им шесть безответных мячей. 

Интересные факты

Челси победили в  4 гостевых встречах в АПЛ

В 5 из  6 матчей во всех турнирах МС против Челси сумел сохранить свои ворота на замке.

МС с показателем 19 голов является лидером по количеству голов, забитых дома. Челси на выезде забило 18 - это лучший показатель в лиге. 

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ФК Ман Сити, АПЛ, Челси, Фрэнк Лэмпард, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола.
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