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Наставник Брешии впервые прокомментировал конфликт с Балотелли

Наставник Брешии впервые прокомментировал конфликт с Балотелли
12:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Фабио Гроссо рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Марио Балотелли.

Главный тренер Брешии Фабио Гроссо рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Марио Балотелли.

"Когда я вижу, как кто-то игнорирует установку на тренировке, я сразу же говорю об этом. Не хочу слишком нагнетать ситуацию. Марио должен просто подумать о том, что произошло. Он должен сам разобраться в себе.

Этим он, в первую очередь, поможет сам себе. Мне же нужно думать о команде, а не об отдельном игроке", - цитируте Гроссо La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, недавно Балотелли пришлось покинуть тренировку команды, поссорившись с Гроссо. Наставника возмутило то, что Марио ленился во время упражнений.

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Серия А, Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Брешия, Фабио Гроссо.
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