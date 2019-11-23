Наставник Брешии впервые прокомментировал конфликт с Балотелли

Новости спорта:Фабио Гроссо рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Марио Балотелли.

Главный тренер Брешии Фабио Гроссо рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Марио Балотелли.

"Когда я вижу, как кто-то игнорирует установку на тренировке, я сразу же говорю об этом. Не хочу слишком нагнетать ситуацию. Марио должен просто подумать о том, что произошло. Он должен сам разобраться в себе.

Этим он, в первую очередь, поможет сам себе. Мне же нужно думать о команде, а не об отдельном игроке", - цитируте Гроссо La Gazzetta dello Sport.

Напомним, недавно Балотелли пришлось покинуть тренировку команды, поссорившись с Гроссо. Наставника возмутило то, что Марио ленился во время упражнений.