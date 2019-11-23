Скрипник: Поздравляю Александрию с победой в матче за 6 очков

Новости спорта:Тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение от Александрии.

Заря минимально уступила Александрии в матче 15-го тура первенства УПЛ.

"Была хорошая игра за 6 очков, Александрия победила, с чем соперника и поздравляю, – сказал на послематчевой пресс-конференции тренер Зари Виктор Скрипник. – Действиями своей команды я доволен, за исключением двух моментов: ошибки, которая привела к ненужному штрафному, и не реализации моментов. Трудно взломать оборону, когда 8 человек закрылись в своей штрафной, а за территориальное преимущество очков не дают".

Заря сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице, но опережает Десну и Динамо, сыграющих свои матчи в воскресенье, лишь на 1 очко.