Сорвал голос: Неймар бурно отреагировал на победу Фламенго (Видео)

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар вместе со своими друзьями смотрел поединок финала Кубка Либертадорес между Фламенго и Ривер Плейтом.
После финального свистка футболист так радовался за Фламенго, что, похоже, сорвал голос.
Стоит отметить, что в Бразилии Неймар выступал за Сантос. Несмотря на извечное соперничество Сантоса и Фламенго, Неймар все равно был очень счастливым.
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@neymarjr really enjoyed that @flamengo winner scored by his brother-in-law @gabigol
Напомним, ранее сообщалось, что Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ.