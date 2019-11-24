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Сорвал голос: Неймар бурно отреагировал на победу Фламенго (Видео)
09:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Неймар был очень эмоционален после финального матча Кубка Либертадорес.

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар вместе со своими друзьями смотрел поединок финала Кубка Либертадорес между Фламенго и Ривер Плейтом.

После финального свистка футболист так радовался за Фламенго, что, похоже, сорвал голос.

Стоит отметить, что в Бразилии Неймар выступал за Сантос. Несмотря на извечное соперничество Сантоса и Фламенго, Неймар все равно был очень счастливым.

Фламенго за три минуты выиграл Кубок Либертадорес (Фото, Видео)

 
 
 
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@neymarjr really enjoyed that @flamengo winner scored by his brother-in-law @gabigol

Публикация от 433 (@433)

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ.

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Кубок Либертадорес, Неймар, Футбол, Видео, Новости футбола.
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