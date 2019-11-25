Зидан: Я влюблен в Мбаппе

Новости спорта:Французский специалист Зинедин Зидан поделился своим мнением о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, а также высказался о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

"Это точно самый важный период сезона и серьезный тест для нас. Мы не ищем мести за то, что произошло в группе ранее, но хотим провести хороший матч. Хочу видеть, что моя команда играет на своем лучшем уровне все 90 минут.

Мбаппе? Я его уже давно знаю и влюбился в него как в человека, еще когда он когда-то давно приезжал на просмотр. Впрочем, сейчас он наш соперник и не более", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, Реал в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле встретится с ПСЖ и попытается отомстить за поражение в первом матче со счетом 3:0. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ в группе А занимает первое место и опережает Реал, который идет вторым, на 5 очков.