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Форвард Ман Сити разговаривал с земляками из Шахтера о расизме

Форвард Ман Сити разговаривал с земляками из Шахтера о расизме
18:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нападающий Манчестер Сити высказался о расизме по отношению к Тайсону и Дентиньо.

В матче Шахтера против Динамо фанаты с трибуны киевлян совершали расистские выкрики в сторону Тайсона и Дентиньо. Габриэль Жезус рассказал, что общался с игроками Шахтера насчет этого инцидента.

"Да, я разговаривал с обоими игроками. Конечно, хорошего здесь ничего нет. Конечно, я не могу сказать, что они думают об этом. Но я думаю, что нужно об этом говорить каждый раз, когда сталкиваемся с подобной ситуацией. Да, мы это обсуждаем, они тоже недовольны этим, все недовольны", — заявил Габриэль Жезус на пресс-конференции.

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Матч Манчестер Сити – Шахтер начнется завтра в 22:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

Расизм, ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, АПЛ, Габриэль Жезус.
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