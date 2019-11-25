Форвард Ман Сити разговаривал с земляками из Шахтера о расизме

Новости спорта:Нападающий Манчестер Сити высказался о расизме по отношению к Тайсону и Дентиньо.

В матче Шахтера против Динамо фанаты с трибуны киевлян совершали расистские выкрики в сторону Тайсона и Дентиньо. Габриэль Жезус рассказал, что общался с игроками Шахтера насчет этого инцидента.

"Да, я разговаривал с обоими игроками. Конечно, хорошего здесь ничего нет. Конечно, я не могу сказать, что они думают об этом. Но я думаю, что нужно об этом говорить каждый раз, когда сталкиваемся с подобной ситуацией. Да, мы это обсуждаем, они тоже недовольны этим, все недовольны", — заявил Габриэль Жезус на пресс-конференции.

Матч Манчестер Сити – Шахтер начнется завтра в 22:00 по киевскому времени.