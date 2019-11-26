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Шведский клуб Эстерсунд лишили лицензии

Шведский клуб Эстерсунд лишили лицензии
16:25 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Причиной отказа в выдаче лицензии является задолженность перед государством и кредиторами.

Шведская футбольная ассоциация отказалась выдать лицензию на участие в высшей футбольной лиге - Аллсвенскане — "Эстерсунду" на предстоящий сезон 2020 года.

В сезоне 2019 года, который закончился всего несколько недель назад, "Эстерсунд" финишировал на 12-м месте с 25 очками, на два очка выше зоны вылета, но весьма вероятно, что ему придется играть в одном из нижних уровней местной лиги в будущем году.

Клуб уже заявил, что обжалует это решение, которое может превратить их из элитной в команду третьего дивизиона. Причиной отказа в выдаче лицензии является задолженность перед государством и кредиторами в размере десяти миллионов крон, что составляет около миллиона долларов.

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До 2011 года "Эстерсунд" играл на любительских уровнях шведского футбола, но затем последовал быстрый подъем. В 2015 году клуб вышел в высший дивизион, а в 2017 году выиграл Кубок Швеции. Команда также приняла участие в Лиге Европы, выйдя из группы, добилась знаменитой победы в плей-офф на выезде над "Арсеналом" со счетом 2:1.

Ранее в этом году президент "Эстерсунда" Даниэль Киндберг был приговорен к трем годам тюремного заключения за финансовое мошенничество.

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ФК Эстерсунд.
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