Шведский клуб Эстерсунд лишили лицензии

Новости спорта:Причиной отказа в выдаче лицензии является задолженность перед государством и кредиторами.

Шведская футбольная ассоциация отказалась выдать лицензию на участие в высшей футбольной лиге - Аллсвенскане — "Эстерсунду" на предстоящий сезон 2020 года.

В сезоне 2019 года, который закончился всего несколько недель назад, "Эстерсунд" финишировал на 12-м месте с 25 очками, на два очка выше зоны вылета, но весьма вероятно, что ему придется играть в одном из нижних уровней местной лиги в будущем году.

Клуб уже заявил, что обжалует это решение, которое может превратить их из элитной в команду третьего дивизиона. Причиной отказа в выдаче лицензии является задолженность перед государством и кредиторами в размере десяти миллионов крон, что составляет около миллиона долларов.

До 2011 года "Эстерсунд" играл на любительских уровнях шведского футбола, но затем последовал быстрый подъем. В 2015 году клуб вышел в высший дивизион, а в 2017 году выиграл Кубок Швеции. Команда также приняла участие в Лиге Европы, выйдя из группы, добилась знаменитой победы в плей-офф на выезде над "Арсеналом" со счетом 2:1.

Ранее в этом году президент "Эстерсунда" Даниэль Киндберг был приговорен к трем годам тюремного заключения за финансовое мошенничество.