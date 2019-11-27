Кадровая чистка: Маркевич выгнал из Черноморца важных футболистов

Новости спорта:Четыре основных футболиста одесского Черноморца приняли решение покинуть команду.

Четыре основных футболиста одесского Черноморца приняли решение покинуть команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, клуб расстался с Андреем Ткачуком, Александром Голиковым, Александром Ковпаком и Олегом Остапенко.

Ранее руководство одесситов расстались с Василием Павловым и Денисом Васильевым, которые также растрогли свои соглашения с одесситами.

На данном этапе "моряки" занимают десятое место в Первой лиге Украины, и практически не имеют шансов побороться за выход в УПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что Черноморец расторг контракт с экс-вратарем сборной Украины Безотосным.