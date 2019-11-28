Лэмпард - о матче с Валенсией: Мы чуть не выиграли, чуть не проиграли

Новости спорта:Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард прокомментировал поединок Лиги чемпионов против Валенсии.

Челси удержал ничью в сумасшедшем матче против Валенсии в пятом группе группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы чуть не выиграли, чуть не проиграли. Скажем прямо — здесь играть непросто. Благодаря ничьей наша турнирная судьба по-прежнему в наших собственных руках. Соперник проникал в нашу штрафную чересчур часто, нам приходилось туго. Нам необходимо в подобных случаях играть надежнее".

Лампард прокомментировал гол Даниэля Васса в ворота своей команды.

"Это определенно получилось случайно. В таких ситуациях вратарю гораздо сложнее. Показалось, что мяч летел для него слишком высоко. Надо еще раз посмотреть этот момент, но Кепа всегда к себе очень критичен", — приводит слова Фрэнка Лампарда официальный сайт УЕФА.