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Назван главный кандидат на пост наставника клуба Бэкхема

Назван главный кандидат на пост наставника клуба Бэкхема
13:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Президент и совладелец клуба МЛС Дэвид Бэкхем в поиске верных союзников.

Француз Патрик Виейра, ныне тренирующий Ниццу, может возглавить клуб МЛС Интер Майами, президентом которого является экс-игрок Ман Юнайтед, Реала, Милана и Лос-Анджелес Гэлакси Дэвид Бэкхэм. The Tеlegraph сообщает, что Виейра является приоритетным выбором у руководства американского клуба.

Для подписания Виейра Интеру Майами готов выплатить солидную компенсацию французскому клубу. Сам француз уже провел предварительную встречу с руководством Ниццы, где сообщил о потенциальном уходде из команды.

43-летний Патрик Виейра в бытность футболистом выступал за Канн, Арсенал, Ювентус, Интер, Милан и Ман Сити. После окончания карьеры в 2011 году он пошел на тренерские курсы, возглавлял Нью-Йорк Сити в МЛС. С лета прошлого года француз тренирует Ниццу.

Интер Майами в следующем году начнет выступления в МЛС. Первым соперником нового клуба станет Лос-Анджелес Гэлакси, матч состоится 14 марта. Президентом клуба является Дэвид Бекхэм.

В сентябре сообщалось, что к команде Интера также может присоединиться лидер Манчестер Сити Давид Сильва. В августе также была информация, что контракт с Интер Майами согласовал форвард ПСЖ Эдинсон Кавани. Ранее сообщалось, что Интер Майами заинтересован в подписании хавбека Реала Луки Модрича и форварда Барселоны Луиса Суареса.

Отметим, что на пост главного тренера новосозданного клуба МЛС претендовал экс-тренер мадридского Реала Сантьяго Солари.

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МЛС, Футбол, Новости футбола, Патрик Виейра, ФК Интер Майами.
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