Форвард Барселоны вылетел до конца года

Новости спорта:Форвард Усман Дембеле не поможет Барселоне в Эль-Класико.

Нападающий Усман Дембеле не поможет Барселоне в оставшихся матчах этого года из-за проблем со здоровьем, информирует издание AS.

Дембеле травмировался в матче с Боруссией Д (3:1), покинув поле в середине первого тайма. Медицинское обследование выявило у французского форварда разрыв мышцы бедра. Предполагается, что восстановление 22-летнего игрока займет около пяти недель.

Таким образом, Дембеле точно не сможет принять участие во встрече с мадридским Реалом, которая запланирована на 18 декабря.

В текущем сезоне нападающий провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.