Астана повергла Манчестер Юнайтед

Новости спорта:В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы казахстанская "Астана" обыграла английский "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Обслуживала матч литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом, ему ассистировали Александрас Радюшас и Довидас Сужиделис.

Счёт был открыт на 10-й минуте, автором забитого мяча стал Джесси Лингард, которому ассистировал Люк Шоу. В начале второго тайма казахстанский клуб восстановил равновесие, отличился Дмитрий Шомко с передачи Романа Муртазаева. Через несколько минут "Астана" вышла вперёд благодаря автоголу Дишона Бернарда.

"Манчестер Юнайтед", набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы L. "Астана" (3) — на 4-м месте.