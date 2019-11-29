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"Сделать африканский футбол лучше": Инфантино предложил создать новую лигу

"Сделать африканский футбол лучше": Инфантино предложил создать новую лигу
10:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Джанни Инфантино предложил создать единую африканскую футбольную лигу.

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил создать единую африканскую футбольную лигу. Специалиста цитирует AFP.

"Нам нужно взять 20 лучших клубов Африки и дать им возможность объединиться в единую африканскую лигу. Такой проект может принести порядка 200 миллионов долларов дохода.

Этот турнир точно войдет в 10 лучших в мире. Если получится собрать достаточно средств, то можно построить в каждой африканской стране стадионы международного класса.

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У меня есть большое желание сделать африканский футбол лучше. Мы обеспечим развитие уровня африканских судей", - сказал Инфантино.

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Футбол, Джанни Инфантино, Новости футбола.
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