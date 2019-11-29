Легенда Ливерпуля: Ван Дейк заслужил Золотой мяч

Новости спорта:Стивен Джеррард назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч.

Бывший полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч.

"Я, безусловно, являюсь фанатом Лионеля Месси. Очень люблю этого футболиста. У него фантастические показатели по голам и передачам.

Но если говорить о стабильности одного игрока в течение сезона, который выиграл Лигу чемпионов и абсолютно безупречен в каждом матче то Вирджил ван Дейк заслужил Золотой мяч. Он на все 100% должен победить в номинации", - приводит слова Джеррарда Goal.com.

Напомним, церемония вручения Золотого мяча состоится второго декабря в Париже.