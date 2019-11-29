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Легенда Ливерпуля: Ван Дейк заслужил Золотой мяч

Легенда Ливерпуля: Ван Дейк заслужил Золотой мяч
11:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стивен Джеррард назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч.

Бывший полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч.

"Я, безусловно, являюсь фанатом Лионеля Месси. Очень люблю этого футболиста. У него фантастические показатели по голам и передачам.

Но если говорить о стабильности одного игрока в течение сезона, который выиграл Лигу чемпионов и абсолютно безупречен в каждом матче то Вирджил ван Дейк заслужил Золотой мяч. Он на все 100% должен победить в номинации", - приводит слова Джеррарда Goal.com.

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Напомним, церемония вручения Золотого мяча состоится второго декабря в Париже.

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ФК Ливерпуль, Стивен Джеррард, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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