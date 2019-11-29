Эвертон продлит контракт с лидером

Новости спорта:Ришарлисон продлит контракт со своим действующим клубом.

Нападающий Эвертона Ришарлисон согласовал новый контракт с клубом, сообщает Sky Sports.Согласно новому договору, бразилец задержится в команде до 2024 года — на год дольше, чем было прописано в его прежнем контракте.

Форвард перебрался на Гудисон летом прошлого года вслед за главным тренером Марку Силвой, с которым до того сотрудничал в Уотфорде.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 16 матчах Ирисок во всех турнирах.

На сегодняшний день Эвертон занимает 16-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 1 декабря, команда Силвы на выезде сыграет с Лестером.