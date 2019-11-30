Манчестер Сити нацелился на уругвайского полузащитника

Новости спорта:"Горожане" заинтересованы в подписании 22-летнего уругвайца Николоса де ла Круса.

Манчестер Сити попытается подписать полузащитника Ривер Плейта Николоса де ла Круса, сообщает Marca.

По информации источника, чемпион Англии готов заплатить за уругвайца порядка 25 миллионов евро, хотя сумма его отступных составляет 22 миллиона евро.

Примечательно, что Ривер Плейт принадлежит всего лишь 30% прав на игрока. В этом сезоне де ла Крус провел девять матчей в Суперлиге Аргентины, забив четыре гола и отдав четыре результативных передачи.

Напомним, что ранее скауты Манчестер Сити отправились в Италию, чтобы просмотреть Тонали.