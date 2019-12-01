Сегодня суперматч Атлетико - Барселона: где и когда смотреть

Новости спорта:В матче 15-го тура Примеры Атлетико примет на своем поле Барселону.

В воскресенье, 1 декабря, мадридский Атлетико принимает Барселону.

У матрасников на одну игру больше и на 3 очка меньше. Но в случае победы команда Симеоне догонит каталонцев и сделает Реал единоличным лидером чемпионата.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире супер-поединок покажет телеканал "Футбол 2".

Таблица перед матчем

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "матрасников" – 2,87, победа "сине-гранатовых" – 2,55, ничья – 3,3.

Напомним, накануне мадридский Реал добыл выездную победу на Алавесом.