Легендарного Ван Бастена удалили из FIFA 20: причина

Новости спорта:Разработчики симулятора FIFA 20 приняли решение удалить легенду сборной Нидерландов.

Разработчики симулятора FIFA 20 приняли решение удалить легенду сборной Нидерландов Марко ван Бастена.

Дело в том, что перед матчем 14-го тура чемпионата Нидерландов между Аяксом и Хераклесом специалист ненароком произнес: "Sieg Heil".

В переводе с немецкого данный лозунг означает "Да здравствует победа". Он часто использовался во время Второй мировой войны.

После выпуска игры стало известно, что ван Бастен наряду с другими легендарными футболистами получил специальную карточку, но теперь ее удалили.

В специальном сообщении EA Sports подчеркнули, что ожидают соблюдения принципов равенства и разнообразия.