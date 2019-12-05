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Легендарного Ван Бастена удалили из FIFA 20: причина

Легендарного Ван Бастена удалили из FIFA 20: причина
07:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Разработчики симулятора FIFA 20 приняли решение удалить легенду сборной Нидерландов.

Разработчики симулятора FIFA 20 приняли решение удалить легенду сборной Нидерландов Марко ван Бастена.

Дело в том, что перед матчем 14-го тура чемпионата Нидерландов между Аяксом и Хераклесом специалист ненароком произнес: "Sieg Heil".

В переводе с немецкого данный лозунг означает "Да здравствует победа". Он часто использовался во время Второй мировой войны.

После выпуска игры стало известно, что ван Бастен наряду с другими легендарными футболистами получил специальную карточку, но теперь ее удалили.

В специальном сообщении EA Sports подчеркнули, что ожидают соблюдения принципов равенства и разнообразия.

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Футбол, Новости футбола, Марко ван Бастен, FIFA 20.
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