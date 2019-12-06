Боссы Баварии хотят видеть главным тренером команды наставника Аякса

Новости спорта:Бавария хочет переманить Эрика Тен Хага к себе.

Наставник Аякса Эрик тен Хаг до сих пор возглавляет шорт-лист Баварии на должность главного тренера.

Бавария отказалась от идеи подписания Маурисио Почеттино, поскольку тот не владеет немецким языком. Также в Баварии удивлены насколько высоких результатов Тен Хаг добился с Аяксом.

Поговаривают, что сам 49-летний специалист не хочет покидать клуб из Амстердама до лета. Мюнхенский клуб готов подождать, а пока исполнять роль наставника будет Ханс-Дитер Флик.

В сезоне 2018-2019 Аякс под руководством Тен Хага дошел до полуфинала ЛЧ и выиграл "золото" Эрдивизие. Стоит отметить, что в период с 2013 по 2015 Тен Хаг возглавлял дубль Баварии.