Атлетико в очередной раз потерял очки в Примере

Новости спорта:Команда Диего Симеоне не смогла обыграть Вильяреала.

В рамках 16-го тура Ла Лиги мадридский Атлетико на выезде не смог заработать три очка в поединке с Вильярреалом.

После матча "индейцы" остались на шестом месте в чемпионате.

Вильярреал — Атлетико 0:0

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, КИнтилья — Замбо, Иборра (Морланес, 73), Тригерос — Чуквезе (Онтиверос, 89), Морено, Гомес (Экамби, 68)

Атлетико: Облак — Ренан Лоди, Эрмосо, Фелипе, Ариас (Триппьер, 80) — Коке, Томас (Витоло, 59), Эррера (Льоренте, 84), Сауль — Мората, Фелиш

Предупреждения: Замбо, Тригерос — Мората