Атлетико в очередной раз потерял очки в Примере

В рамках 16-го тура Ла Лиги мадридский Атлетико на выезде не смог заработать три очка в поединке с Вильярреалом.
После матча "индейцы" остались на шестом месте в чемпионате.
Вильярреал — Атлетико 0:0
Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, КИнтилья — Замбо, Иборра (Морланес, 73), Тригерос — Чуквезе (Онтиверос, 89), Морено, Гомес (Экамби, 68)
Атлетико: Облак — Ренан Лоди, Эрмосо, Фелипе, Ариас (Триппьер, 80) — Коке, Томас (Витоло, 59), Эррера (Льоренте, 84), Сауль — Мората, Фелиш
Предупреждения: Замбо, Тригерос — Мората