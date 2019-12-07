Михайлюк помог победить Детройту в матче НБА

Новости спорта:Святослав Михайлюк набрал несколько очков, чем помог своей команде обыграть Индиану.

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк со скамейки запасных провел поединок регулярного чемпионата НБА против Индианы Пэйсерс (108:101).

Украинец провел на паркете не слишком много — лишь 8 с половиной минут. За это время он внес в свой актив 3 набранных очка, а также один подбор.

Он выполнил четыре броска с игры, из которых точным оказался лишь один. Михайлюк успешно забросил из-за дуги.

Детройт находится на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА, Индиана занимает шестую позицию.