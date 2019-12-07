Украинский игрок Гента похвалил Александрию

Новости спорта:Игорь Пластун лестно высказался о украинском представителе в ЛЕ.

Защитник «Гента» Игорь Пластун в комментарии Zbirna.com заявил, что «Александрия» не стала легким соперником на групповом этапе ЛЕ.

«С нами сыграли вничью, отбирали очки у «Сент-Этьена» и «Вольфсбурга». Команда Шарана хорошо выступила, хотя и не вышла из группы.

Когда на жеребьевке нам досталась «Александрия», в Бельгии все думали, что это проходной соперник. Но мы их предупредили, что легко с ними не будет, потому что все украинские команды отличаются бойцовскими качествами.

Так и получилось. «Александрия» выступила в группе достойно», — сказал Пластун.