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Гути: Не называйте меня Гути

Гути: Не называйте меня Гути
15:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хосе Мария Гутьерес Эрнандес обратился к представителям СМИ.

Бывший футболист мадридского "Реала", а ныне главный тренер "Альмерии" Хосе Мария Гутьерес Эрнандес, известный как Гути, обратился к представителям СМИ во время одной из последних пресс-конференций с просьбой называть его полным именем.

"Предпочёл бы, чтобы вы называли меня Хосе Мария Гутьересом, а не Гути. Где бы я ни оказался, всегда слышу: "Гути, Гути", — а моё имя Хосе Мария Гутьерес. Не Гути. Ладно?" — приводит слова Гути AS.

Гути возглавил "Альмерию" в начале ноября этого года. Испанец является воспитанником "Реала" и в качестве футболиста защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры – с 1994 по 2010 год. После ухода из стана "сливочных" экс-полузащитник провёл один сезон в "Бешикташе", а затем завершил карьеру. Тренерский путь Гути начал в 2013 году в родном "Реале", где на протяжении пяти лет возглавлял команду U19, а потом работал ассистентом в штабе "Бешикташа".

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Все по теме:

ФК Реал, Гути, Футбол, ФК Альмерия, Новости футбола, Хосе Мария Гутьерес Эрнандес.
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