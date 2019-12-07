Повторил гол Марадоны: Сон забил после сольного прохода (Видео)

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Суббота, 07.12.2019
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18:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сон забил после прохода от своей штрафной, уйдя от шести соперников.

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли» хозяева на 32-й минуте довели счёт до крупного — 3:0.

Отличился нападающий Сон Хын Мин. Он прошёл с мячом от своей штрафной, несмотря на попытки помешать шести игроков соперника.

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16-й тур АПЛ стартовал сегодня, 7 декабря, матчем «Эвертон» — «Челси», который завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Сегодня также состоятся матчи «Борнмут» — «Ливерпуль», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» .

Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».

В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Диего Марадона, АПЛ, Чемпионат Англии, Сон Хын-Мин.
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