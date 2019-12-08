Гасперини: С Шахтером нас устроит только один результат

Новости спорта:Тренер "черно-синих" поделился мнением о готовности команды к матчу Лиги чемпионов.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Вероной (3:2) и рассказал о готовности команды ко встрече с Шахетром.

"Переломить ход поединка было очень трудно. Многие команды могли бы сдаться, уступая со счетом 1:2, но мы стали только сильнее. Овации в мою честь? Это было фантастически, не перестану быть благодарным. Но должен сказать, что ребята хорошо сыграли, они всегда отдаются полностью.

С Шахтером нас устроит лишь единственный исход. В первом матче мы увидели, насколько это сильная команда, но я верю, что по сравнению с той игрой мы выросли. Мы подходим к матчу с уверенностью, нам нужно выполнить задачу и мы надеемся, что сможем добиться этого", – приводит слова Гасперини портал Tutto Mercato.

Матч Шахтер – Аталанта в заключительном туре Лиги чемпионов состоится в среду, 11 ноября.