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Гасперини: С Шахтером нас устроит только один результат

Гасперини: С Шахтером нас устроит только один результат
10:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тренер "черно-синих" поделился мнением о готовности команды к матчу Лиги чемпионов.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Вероной (3:2) и рассказал о готовности команды ко встрече с Шахетром.

"Переломить ход поединка было очень трудно. Многие команды могли бы сдаться, уступая со счетом 1:2, но мы стали только сильнее. Овации в мою честь? Это было фантастически, не перестану быть благодарным. Но должен сказать, что ребята хорошо сыграли, они всегда отдаются полностью.

С Шахтером нас устроит лишь единственный исход. В первом матче мы увидели, насколько это сильная команда, но я верю, что по сравнению с той игрой мы выросли. Мы подходим к матчу с уверенностью, нам нужно выполнить задачу и мы надеемся, что сможем добиться этого", – приводит слова Гасперини портал Tutto Mercato.

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Матч Шахтер – Аталанта в заключительном туре Лиги чемпионов состоится в среду, 11 ноября.

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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Новости футбола.
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