Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Джошуа в кровавом бою победил Руиса (Видео)
Поветкин - Хантер. Видео боя
Поветкин - Хантер. Видео боя
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун, но судейство было не на стороне украинца (Видео)
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун (Видео)
Наваррете избил Хорту в чемпионском бою (Видео)
Наваррете избил Хорту в чемпионском бою (Видео)

Лидер Аталанты рискует пропустить матч с Шахтером

Лидер Аталанты рискует пропустить матч с Шахтером
11:14 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Йосип Иличич получил серьезную травму в матче Серии А.

Вчера, 7 декабря, "Аталанта" Руслана Малиновского провела домашний матч Серии А против "Вероны", одержав непростую победу на последних секундах со счетом 3:2. Украинец в этом поединке отметился невероятным голом.

Данный поединок для команды из Бергамо стал последним перед визитом в Украину. В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Вероятнее всего, в Украине "Аталанта" не сможет рассчитывать на главного конкурента Малиновского, словенского хавбека Йосипа Иличича, который на 28-й минуте матча против "Вероны" был заменен из-за травмы.

Гасперини: С Шахтером нас устроит только один результат

Пока степень повреждения Иличича остается неизвестной, но по предварительным данным у 31-летнего футболиста могут быть проблемы с мышцами.

Йосип Иличич в текущей Лиге чемпионов сыграл 5 матчей за "Аталанту", выходя в 4 из них в стартовом составе.

Матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря, на ОСК Металлист. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Йосип Иличич, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
02 Поветкин - Хантер: события боя
03 Джошуа - Руис: события боя-реванша (Фото, Видео)
04 Джошуа оценил вклад Кличко в победу над Руисом
05 Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь