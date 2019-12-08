Лидер Аталанты рискует пропустить матч с Шахтером

Новости спорта:Йосип Иличич получил серьезную травму в матче Серии А.

Вчера, 7 декабря, "Аталанта" Руслана Малиновского провела домашний матч Серии А против "Вероны", одержав непростую победу на последних секундах со счетом 3:2. Украинец в этом поединке отметился невероятным голом.

Данный поединок для команды из Бергамо стал последним перед визитом в Украину. В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Вероятнее всего, в Украине "Аталанта" не сможет рассчитывать на главного конкурента Малиновского, словенского хавбека Йосипа Иличича, который на 28-й минуте матча против "Вероны" был заменен из-за травмы.

Пока степень повреждения Иличича остается неизвестной, но по предварительным данным у 31-летнего футболиста могут быть проблемы с мышцами.

Йосип Иличич в текущей Лиге чемпионов сыграл 5 матчей за "Аталанту", выходя в 4 из них в стартовом составе.

Матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря, на ОСК Металлист. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.