Шанс для Каргбо: бельгиец поедет на сборы с первой командой киевлян

Новичок "Динамо" нападающий Ибрагим Каргбо отправится на зимний тренировочный сбор вместе с первой командой киевлян. Об этом сообщает "Динамомания".
Напомним, что 19-летний бельгиец в начале декабря перебрался в киевский клуб на правах свободного агента, подписав контракт на 3,5 года.
Каргбо начинал заниматься футболом в академиях "Беерсхота", а также английских клубов "Рединг" и "Кристал Пэлас".
На профессиональном уровне выступал за бельгийские команды "Роселар" и "Льерс Кемпензонен", который покинул в середине ноября.