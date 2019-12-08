Шанс для Каргбо: бельгиец поедет на сборы с первой командой киевлян

Новости спорта:Бельгийский новичок Динамо получит шанс закрепиться в первой команде киевлян.

Новичок "Динамо" нападающий Ибрагим Каргбо отправится на зимний тренировочный сбор вместе с первой командой киевлян. Об этом сообщает "Динамомания".

Напомним, что 19-летний бельгиец в начале декабря перебрался в киевский клуб на правах свободного агента, подписав контракт на 3,5 года.

Каргбо начинал заниматься футболом в академиях "Беерсхота", а также английских клубов "Рединг" и "Кристал Пэлас".

На профессиональном уровне выступал за бельгийские команды "Роселар" и "Льерс Кемпензонен", который покинул в середине ноября.