Назван лучший тренер 17-го тура Favbet Лиги (Фото)

Новости спорта:Наставник луганской Зари Виктор Скрипник признан лучшим тренером 17-го тура Favbet Лиги.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим тренером 17-го тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Подопечные Скрипника одержали выездную победу над Динамо (2: 1) и обогнали киевлян в турнирной таблице УПЛ. За этот поединок 50-летний украинский тренер получил 4,8 балла от Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

В данный момент Заря располагается на второй строчке турнирной таблицы Favbet Лиги. В активе луганского клуба 34 очка. Отставание от лидера УПЛ – Шахтера составляет 13 очков.

Следующий матч Заря проведет 14 декабря. На Славутич-Арене луганский клуб встретится с Шахтером. Начало матча – 17:00 по киевскому времени.