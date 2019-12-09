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Назван лучший тренер 17-го тура Favbet Лиги (Фото)

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Назван лучший тренер 17-го тура Favbet Лиги (Фото)
11:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Наставник луганской Зари Виктор Скрипник признан лучшим тренером 17-го тура Favbet Лиги.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим тренером 17-го тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Подопечные Скрипника одержали выездную победу над Динамо (2: 1) и обогнали киевлян в турнирной таблице УПЛ. За этот поединок 50-летний украинский тренер получил 4,8 балла от Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

В данный момент Заря располагается на второй строчке турнирной таблицы Favbet Лиги. В активе луганского клуба 34 очка. Отставание от лидера УПЛ – Шахтера составляет 13 очков.

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Следующий матч Заря проведет 14 декабря. На Славутич-Арене луганский клуб встретится с Шахтером. Начало матча – 17:00 по киевскому времени.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, УПЛ.
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