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Президент Барселоны: Всегда примем Гвардиолу обратно

Президент Барселоны: Всегда примем Гвардиолу обратно
18:36 Сегодня Телеграф чемпионат Фото: Twitter

Новости спорта:Жорди Бартоломеу признал, что его клуб всегда будет рад Гвардиоле.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался о возможном возвращении в каталонский клуб наставника Хосепа Гвардиолы, который в данный момент возглавляет «Манчестер Сити».

«Возвращение Гвардиолы в „Барселону“ не зависит от меня. Пеп сам решил покинуть нас, но наши двери всегда будут для него открыты», — приводит слова Бартомеу Goal.com со ссылкой на La Repubblica.

48-летний Гвардиола в бытность футболистом выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год. После завершения карьеры игрока он возглавил «Барселону В», а в 2008 году был назначен на пост главного тренера первой команды.

Гвардиола может покинуть Ман Сити

Под его руководством каталонский клуб трижды выиграл чемпионат Испании, а также два раза победил в Лиге чемпионов.

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ФК Барселона, Примера, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола, Жорди Бартоломеу.
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