Гранд Серии А может быть продан американскому бизнесмену

Новости спорта:Владелец Ромы ищет покупателей.

Рома готовится изменить состав совета директоров. Владелец римлян Джеймс Палотта ведет активные переговоры с американским бизнесменом Дэном Фридкином, который намерен выкупить пакет акций Рома, сообщает Il Tempo.it.

В Техасе намерены решить вопрос с покупкой Ромы в ближайшие часы. Нынешний владелец Палотта оценивает стоимость клуба минимум в миллиард евро.

Фридкин — основатель консорциума Friedkin Group. Его денежное состояние оценивается 4,2 миллиарда евро. Friedkin Group специализируется на продаже автомобилей Toyota в США.

В текущем сезоне Рома идет на пятом месте в Серии А с 29 очками.