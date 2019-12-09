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Гранд Серии А может быть продан американскому бизнесмену

Гранд Серии А может быть продан американскому бизнесмену
21:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Владелец Ромы ищет покупателей.

Рома готовится изменить состав совета директоров. Владелец римлян Джеймс Палотта ведет активные переговоры с американским бизнесменом Дэном Фридкином, который намерен выкупить пакет акций Рома, сообщает Il Tempo.it.

В Техасе намерены решить вопрос с покупкой Ромы в ближайшие часы. Нынешний владелец Палотта оценивает стоимость клуба минимум в миллиард евро.

Фридкин — основатель консорциума Friedkin Group. Его денежное состояние оценивается 4,2 миллиарда евро. Friedkin Group специализируется на продаже автомобилей Toyota в США.

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В текущем сезоне Рома идет на пятом месте в Серии А с 29 очками.

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ФК Рома, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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