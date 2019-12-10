МЮ нацелился на лидера Атлетико

Новости спорта:Манчестер Юнайтед проявляет серьезный интерес к полузащитнику Атлетико Саулю Ньигесу.

По информации AS, Манчестер Юнайтед проявляет серьезный интерес к полузащитнику Атлетико Саулю Ньигесу.

Проблемой в осуществлении трансфера может стать то, что контракт игрока с Матрасниками рассчитан до 2026 года, а клаусула составляет 166 миллионов долларов. Кроме Манчестер Юнайтед, полузащитник сборной Испании находится и в сфере интересов Барселоны.

В нынешнем сезоне 25-летний Сауль сыграл 20 матчей за Атлетико и забил один гол.

Завтра Атлетико сыграет против Локомотива в Лиге чемпионов, а в субботу встретится с Осасуной в чемпионате Испании.