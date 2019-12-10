Скачать
Вторник, 10.12.2019
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой
У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой
Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он

Мойзе Кин близок к возвращению в Италию

Мойзе Кин близок к возвращению в Италию
15:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Болонья проявляет интерес к нападающему Эвертона Мойзе Кину.

Болонья проявляет интерес к нападающему Эвертона Мойзе Кину, информирует журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Сейчас между клубами ведутся переговоры насчет аренды 20-летнего форварда в январе.

Кин перешел в Эвертон прошлым летом из Ювентуса, но за полгода в составе Ирисок он провел всего 449 минут в 13 матчах, при этом не забил ни одного мяча.

Контракт итальянца с Эвертоном рассчитан до 2024 года.

Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря

В следующем туре чемпионата Англии Эвертон сыграет против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Эвертон, Футбол, Мойзе Кин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
02 Лидер Первой лиги расстался с главным тренером
03 Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
04 Хирн: Всем плевать на Уайлдера
05 СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь