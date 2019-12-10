Мойзе Кин близок к возвращению в Италию

Новости спорта:Болонья проявляет интерес к нападающему Эвертона Мойзе Кину.

Болонья проявляет интерес к нападающему Эвертона Мойзе Кину, информирует журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Сейчас между клубами ведутся переговоры насчет аренды 20-летнего форварда в январе.

Кин перешел в Эвертон прошлым летом из Ювентуса, но за полгода в составе Ирисок он провел всего 449 минут в 13 матчах, при этом не забил ни одного мяча.

Контракт итальянца с Эвертоном рассчитан до 2024 года.

В следующем туре чемпионата Англии Эвертон сыграет против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.