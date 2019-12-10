Скачать
Вторник, 10.12.2019
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой
У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой
Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Официально: Дешам подписал новый контракт со сборной Франции

Официально: Дешам подписал новый контракт со сборной Франции
18:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Дидье Дешам продлил контракт со сборной Францией до 2022 года.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с французской федерацией футбола.

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года, сообщается в «твиттере» федерации. Предыдущий контракт тренера истекал летом 2020 года.

51-летний Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года, сменив на посту наставника Лорана Блана. Под руководством Дешама сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году, а также дошла до финала чемпионата Европы 2016 года, где проиграла Португалии (0:1).

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная Франции финишировала на первом месте в группе Н. В финальной стадии Евро-2020 французская национальная команда сыграет в группе F вместе со сборными Германии и Португалии, третий соперник пока не определён.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, Дидье Дешам, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
02 Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
03 Лидер Первой лиги расстался с главным тренером
04 Хирн: Всем плевать на Уайлдера
05 СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь