"Добро пожаловать назад": защитник МЮ высмеял Лукаку

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Среда, 11.12.2019
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11:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Люк Шоу поиздевался над бывшим одноклубником Ромелу Лукаку.

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу поиздевался над бывшим одноклубником Ромелу Лукаку, выступающим за Интер.

Миланский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, уступив в последнем туре группового этапа Барселоне.

Еще в октябре Лукаку опубликовал в Twitter пост со своей фотографией в тренировочной форме и подписью "Лига чемпионов УЕФА".

Но после того матча Интер проиграл Боруссии и Барселоне, вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где сейчас играет МЮ.

Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря

Шоу процитировал пост бельгийского форварда и написал: "Добро пожаловать назад".

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Лига Чемпионов, Футбол, Интер, МЮ, Новости футбола, Люк Шоу.
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