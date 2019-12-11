"Добро пожаловать назад": защитник МЮ высмеял Лукаку

Новости спорта:Люк Шоу поиздевался над бывшим одноклубником Ромелу Лукаку.

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу поиздевался над бывшим одноклубником Ромелу Лукаку, выступающим за Интер.

Миланский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, уступив в последнем туре группового этапа Барселоне.

Еще в октябре Лукаку опубликовал в Twitter пост со своей фотографией в тренировочной форме и подписью "Лига чемпионов УЕФА".

Но после того матча Интер проиграл Боруссии и Барселоне, вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где сейчас играет МЮ.

Шоу процитировал пост бельгийского форварда и написал: "Добро пожаловать назад".