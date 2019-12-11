Скачать
Среда, 11.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Мастер: Суарес забил очередной невероятный гол пяткой (Видео)

Мастер: Суарес забил очередной невероятный гол пяткой (Видео)
11:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Луис Суарес оттачивает свое мастерство на тренировках.

Нападающий Барселоны Луис Суарес на выходных забил удивительный гол пяткой в ворота Мальорки в чемпионате Испании. Этот гол - из лучших голов сезона и точно будет претендовать на звание самого красивого в году.

Накануне поединка Лиги чемпионов против Интера уругваец забил такой же мяч, показав, что взятие ворот в матче с Мальоркой не было случайным. 32-летний Суарес после навеса Ансу Фати классно переправил мяч в ворота, элегантно пробив пяткой.

 Видео гола:

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда

Смотрите также видео голов матча Интер - Барселона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
02 Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
03 Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
04 Лига Европы: решающий матч для Динамо
05 Как Зенит за один вечер потерял все
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь