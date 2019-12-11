Мастер: Суарес забил очередной невероятный гол пяткой (Видео)

Нападающий Барселоны Луис Суарес на выходных забил удивительный гол пяткой в ворота Мальорки в чемпионате Испании. Этот гол - из лучших голов сезона и точно будет претендовать на звание самого красивого в году.
Накануне поединка Лиги чемпионов против Интера уругваец забил такой же мяч, показав, что взятие ворот в матче с Мальоркой не было случайным. 32-летний Суарес после навеса Ансу Фати классно переправил мяч в ворота, элегантно пробив пяткой.
Видео гола:
Los golazos se están convirtiendo en rutina, @luissuarez9 pic.twitter.com/vYPo75WRDD— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 декабря 2019 г.
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