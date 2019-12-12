Динамо 0:0 Лугано: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)

Новости спорта:Динамо принимает Лугано в заключительном туре Лиги Европы.

В четверг, 12 декабря, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА 2019/20. Рассудит встречу азербайджанская бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", "Телеграф Спорт" проведет текстовую-трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступным видео лучших моментов встречи.

Составы команд

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Кадар, Миколенко, Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Беседин.

Лугано: Да Коста, Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер, Ловрич, Кустодио, Гуидотти, Дальмонте, Холендер, Араторе.

Онлайн-трансляция матча

Динамо 0:0 Лугано

12'- Буяльский пробил с острого угла - Да Коста отбил.

10' - Беседин не сумел замкнуть прострел с правого фланга.

7' - Яо прошел в чужую штрафную и мощно пробил - выше ворот.

5' - Беседин пробил головой после подачи с углового - выше ворот.

4' - Миколенко пробил из пределов штрафной 0 удар блокирован.

3' - Динамовцы ринулись в атаку, гости играют на вынос.

Матч начался!

19:50 - Все готово к матчу, вот-вот начнется игра.

Проморолик матча:

Напомним, в квартете B по итогам 5-и туров сложилась сложная турнирная ситуация. Для выхода в плей-офф киевлянам необходима только победа. В параллельном матче квартета Копенгаген принимает Мальме.