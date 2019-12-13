Цыганков избежал травмы в матче против Лугано

Новости спорта:Виктор Цыганков не раз получал по ноге в матче с Лугано.

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков в рамках 6-го тура Лиги Европы против Лугано (1:1) жестко столкнулся с игроком соперников.

Украинец получил удар по ноге, после чего образовалось рассечение и матч прерывался для помощи вингеру. К счастью, Цыганков отделался "легким испугом" - Виктор избежал травмы.

После матча Цыганков кратко прокомментировал итоговый результат встречи.

Полузащитник будет готовиться к поединку 15-го тура украинской Премьер-лиги, где "бело-синие" сыграют в гостях против Десны.