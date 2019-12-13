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"Что делают в команде все эти иностранцы?" Демьяненко раскритиковал легионеров Динамо

"Что делают в команде все эти иностранцы?" Демьяненко раскритиковал легионеров Динамо
14:43 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Анатолий Демьяненко прокомментировал результаты матча Динамо - Лугано.

Бывший главный тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко жестко раскритиковал легионеров киевской команды после ничьей с "Лугано" (1:1) и вылета "Динамо" из Лиги Европы.

"Скажите, что делают в команде все эти иностранцы? Так играют и Кендзера, и Кадар… Считаю, что они должны быть на две головы лучше украинских футболистов, и только тогда попадать в стартовый состав. Когда украинские игроки едут выступать за зарубежные клубы, от них требуют максимум, и только тогда наши легионеры получают шанс и добиваются успехов", — заявил Демьяненко.

Смотрите лучшие моменты матча Динамо - Лугано.

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