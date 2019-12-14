Фенербахче хочет усилиться полузащитником Шахтера

Новости спорта:Майкон попал в сферу интересов стамбульского клуба.

Селекционный отдел "Фенербахче" представил руководству клуба на рассмотрение возможные кандидатуры игроков для усиления состава команды в зимнее трансферное окно.

Одним из футболистов, которым интересуется стамбульский клуб, является полузащитник "Шахтера" Майкон.

22-летний бразилец не является приоритетным вариантом для "Фенербахче" на трансферном рынке, но клуб готов изучить возможность подписания арендного соглашения с "Шахтером" по хавбеку.

Майкон из-за травмы недавно вернулся к полноценной работе с командой, а потому провел в нынешнем сезоне лишь 3 матча за "Шахтер", выходя на замену.