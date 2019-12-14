Наполи обсуждает новый контракт с лидером полузащиты

Новости спорта:Скорее всего, Хосе Кальехон помирился с руководством Наполи.

Полузащитник Хосе Кальехон может в ближайшее время подписать новый контракт с Наполи, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание Gazzetta dello Sport.

Наполи обратился к испанскому вингеру с предложением о новом двухлетнем контракте. В данный момент стороны обсуждают детали сотрудничества.

Полузащитник решил не покидать клуб после того, как главный тренер Карло Анчелотти был отправлен в отставку.

Действующий контракт 32-летнего игрока с клубом истекает в конце июня. В текущем сезоне Кальехон провел 19 поединков в футболке "адзурри", отличившись одним голом и семью ассистами.