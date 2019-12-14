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Экс-наставник Арсенала отказал Эвертону: причина

Экс-наставник Арсенала отказал Эвертону: причина
19:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Унаи Эмери отказался возглавлять английский Эвертон.

Бывший тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери отказался возглавлять английский Эвертон. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, специалист хоть и уважает боссов “ирисок”, но хочет возглавить команду не из Англии.

Также, как сообщает источник, Эмери уже успел отклонить два предложения из клубов китайской Суперлиги.

Напомним, Арсенал после неудовлетворительных результатов уволил Эмери и дал шанс шведскому специалисту Фредрику Юнбергу.

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Ранее экс-игрок Арсенала назвал возможную причину увольнения Унаи Эмери.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, ФК Эвертон, АПЛ, Новости футбола.
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