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Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)

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Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)
19:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Аль-Хиляль из Саудовской Аравии обыграл тунисский Эсперанс в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Аль-Хиляль из Саудовской Аравии обыграл тунисский Эсперанс (1:0) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В первом тайме команды голов не забивали. На 73-й минуте экс-нападающий Лиона Бафетимби Гомис вывел Аль-Хиляль вперед.

В концовке встречи Аль-Хиляль остался в меньшинстве. Красную карточку получил Мохамед Канно. Эсперанс не сумел воспользоваться численным большинством.

В полуфинале Аль-Хиляль сыграет против бразильского Фламенго.

Сегодня состоится еще один матч 1/4 финала. Монтеррей сыграет с Аль-Саддом. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени. Победитель этого поединка в полуфинале встретится с Ливерпулем.

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Футбол, Клубный Чемпионат Мира, Новости футбола, ФК Аль-Хиляль.
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