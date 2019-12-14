Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)

Новости спорта:Аль-Хиляль из Саудовской Аравии обыграл тунисский Эсперанс в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Аль-Хиляль из Саудовской Аравии обыграл тунисский Эсперанс (1:0) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В первом тайме команды голов не забивали. На 73-й минуте экс-нападающий Лиона Бафетимби Гомис вывел Аль-Хиляль вперед.

В концовке встречи Аль-Хиляль остался в меньшинстве. Красную карточку получил Мохамед Канно. Эсперанс не сумел воспользоваться численным большинством.

В полуфинале Аль-Хиляль сыграет против бразильского Фламенго.

Сегодня состоится еще один матч 1/4 финала. Монтеррей сыграет с Аль-Саддом. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени. Победитель этого поединка в полуфинале встретится с Ливерпулем.