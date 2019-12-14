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Клопп назвал главную проблему Ливерпуля

Клопп назвал главную проблему Ливерпуля
22:32 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал победу над "Уотфордом" в рамках 18-го тура АПЛ.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Уотфордом" в рамках 18-го тура АПЛ.

"Это была не самая красивая игра, но я более чем доволен. На этом этапе нужно демонстрировать устойчивость, и я считаю, что сегодня мы сделали это. У нас очень много игр, но мы в порядке.

У "Уотфорда" были свои моменты, но мы реализовали свои. Мы могли бы сделать игру проще для нас самих, но постоянно контролировать игру очень энергозатратно. Иногда нужно защищаться со страстью, а не организованно. Иногда так правильнее.

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Жаль, что Вейналдум получил травму. Наша главная проблема в том, что мы теряем игроков. С количеством матчей все в норме, но потеря игроков не облегчает ситуацию", – рассказал Юрген Клопп.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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