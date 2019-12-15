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Феноменальный дубль Салаха, прямой удар с углового: обзор матча Ливерпуль - Уотфорд (Видео)

Феноменальный дубль Салаха, прямой удар с углового: обзор матча Ливерпуль - Уотфорд (Видео)
11:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ливерпуль в 17-м туре одолел Уотфорд. Смотрите видеоголов и обзор матча АПЛ.

Почетное право открыть события семнадцатого тура Английской Премьер-лиги принадлежало главному претенденту на завоевание чемпионского титула в этом сезоне. На поле стадиона "Энфилд Роуд" в Ливерпуле местный коллектив под руководством Юргена Клоппа намеревался сразиться с последней — согласно турнирной таблицы, актуальной на момент начала уик-энда — командой, Уотфордом.

"Красные" не имели и малейшего желания прерывать свою серию матчей без поражений на внутренней арене в игре против коллектива, который только лишь недавно обзавелся новым главным тренером. Найджел Пирсон успел провести несколько тренировочных занятий со своими подопечными, и буквально был брошен в битву против грозного оппонента. Последний раз Ливерпуль терял очки практически два месяца назад — в игре против Манчестер Юнайтед (1:1), а текущие кондиции "шершней", к их большому сожалению, не позволяли с оптимизмом смотреть в сторону предстоящей дуэли. В каждом из своих противостояний против клубов из верхней части турнирной таблицы Уотфорд неизменно уступал.

Ливерпуль - Уотфорд 2:0

Голы: Салах, 38, 90

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Милнер — Вейналдум (Робертсон, 59), Хендерсон, Шакири (Окслейд-Чемберлен, 70) — Салах, Фирмино (Ориги, 88), Мане.

Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Кэткарт, Кабаселе, Фемения — Дукуре (Квина, 87), Капу — Деулофеу, Хьюз, Сарр — Дини (Грей, 75).

Предупреждения: Хендерсон, Милнер — Хьюз.

Как надо с треском проваливать реализацию собственных голевых моментов у чужих ворот Вам вполне может дать советы не только нападающий киевского Динамо Артем Беседин, но и футболисты Уотфорда. Еще когда противостояние "шершней" и Ливерпуля только начинало разогреваться, у гостей был прекрасный момент для открытия счета — Дини не добрался до мяча в отчаянно прыжке после передачи с правого фланга в центр штрафной от Сарра.

"Красные" в перевалочном темпе проводили свои атаки с активным использованием флангов, однако в завершающей стадии ни у одного из безумного атакующего "трио" Клоппа не получалось нанести точный удар. Зато, у подопечных Пирсона был еще один действительно качественный момент. Дукуре качественно открылся под прострел от лицевой на правом фланге штрафной в район одиннадцатиметровой отметки, но что было потом… Разве может игрок АПЛ просто запутаться в собственных ногах во время решающего удара?

Ливерпуль продлил контракт с ключевым игроком

Ливерпуль такого не простил. Классическая контратака команды Клоппа как всегда быстро сумела преодолеть центр поля, Мане разогнался к чужим воротам с небольшим отклонением к левому флангу, отдал на Салаха, а Мохаммед разобрался с опекуном один в один, и вложил мяч в правый верхний угол чужих ворот обводящим ударом с правой ноги.

Однако Уотфорд нашел в себе силы как следует навалиться на штрафную соперников ближе к уходу команд на перерыв. И вот тут уже можно начинать строить различные конспирологические теории. Сарр мог просто поливать ворота мощным ударом метров с девяти до цели, но не попал ногой по мячу, находясь при этом в абсолютном одиночестве. Вот Вам и девять забитых мячей до этого за 16 поединков. У Ливерпуля с показателем реализации все было в порядке. Один удар в створ (хотя и матч был домашним) — один гол.

Очень неубедительным был коллектив Клоппа в этом поединке, однако Уотфорд оказался соперником не того уровня, чтобы наказывать "красных" за их грубые ошибки в обороне. Если кто-то не согласен с таким мнением, то где изменения на табло после сольного выхода Деулофеу один на один с Алиссоном в начале второго тайма? Испанец не смог переиграть голкипера своим ударом, а еще чуть позднее — не обхитрил левую штангу, которая стала на пути игрока "шершней" к "сухому листу" при подаче углового с левого фланга. А ведь за мгновение до этого эпизода Вирджил Ван Дейк чуть было не отправил мяч в собственные ворота, пытаясь перехватить передачу с левого фланга!

Ливерпуль продлил контракт с Клоппом
Ливерпуль продлил контракт с КлоппомЧитать полностью

Однако все закончилось достаточно прозаично. Выход Дивока Ориги на футбольное поле вместо Роберто Фирмино повлиял на движение хозяев в атаке, а при очередном выпаде в чужую штрафную Мане удалось отдать точную передачу от лицевой на правом фланге, после чего бельгиец не смог в касание переправить мяч в створ ворот, зато у него получилось выдать пас на Салаха, который эффектным ударом пяткой приговорил Уотфорд к поражению. На пути к чемпионству и такие матчи бывают необходимы.

Матч следующего тура против Вест Хэма Ливерпуль пропустит в силу участия команды Юргена Клоппа в Клубном чемпионате мира по футболу образца 2019-го года, который, к слову, уже начал набирать обороты своего розыгрыша. Уотфорд лишен подобной необходимости отвлекаться от дел в АПЛ, а посему предстанет перед родной публикой в игре против не менее трудного соперника — Манчестер Юнайтед.

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ФК Ливерпуль, Видео, АПЛ, ФК Уотфорд, Ливерпуль - Уотфорд.
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