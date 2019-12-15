Вест Хэм с Ярмоленко вырвал победу у Саутгемптона (Видео)

Новости спорта:Завершился матч 17-го тура АПЛ между Саутгемптоном и Вест Хэмом.

Подопечные Мануэля Пеллегрини на выезде сумели одолеть "святых" благодаря единственному голу в матче от Себастьяна Алле в первом тайме.

Андрей Ярмоленко появился на поле на 73-й минуте поединка, но результативными действиями не отличился.

На 79-й минуте игры украинец имел неплохой момент, но пробил неточно.

Саутгемптон – Вест Хэм 0:1

Гол: Алле, 37

Саутгемптон: Макарти – Суареш (Адамс, 87), Стивенс, Беднарек, Бертран – Дженепо, Уорд-Прауз, Хейбьерг, Редмонд (Ромеу, 46) – Лонг (Армстронг, 84), Ингз

Вест Хэм: Мартин – Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Кресвелл – Снодграсс (Ярмоленко, 73), Нобл (Диоп, 88), Райс, Форналс – Антонио, Алле (Санчес, 79)

Предупреждения: Хейбьерг – Снодграсс, Фредерикс, Мартин.