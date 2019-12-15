Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
Кроуфорд - Каваляускас. Видео боя
Кроуфорд - Каваляускас. Видео боя
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)

Вест Хэм с Ярмоленко вырвал победу у Саутгемптона (Видео)

Вест Хэм с Ярмоленко вырвал победу у Саутгемптона (Видео)
12:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Завершился матч 17-го тура АПЛ между Саутгемптоном и Вест Хэмом.

Подопечные Мануэля Пеллегрини на выезде сумели одолеть "святых" благодаря единственному голу в матче от Себастьяна Алле в первом тайме.

Андрей Ярмоленко появился на поле на 73-й минуте поединка, но результативными действиями не отличился.

На 79-й минуте игры украинец имел неплохой момент, но пробил неточно.

Саутгемптон – Вест Хэм 0:1
Гол: Алле, 37

Саутгемптон: Макарти – Суареш (Адамс, 87), Стивенс, Беднарек, Бертран – Дженепо, Уорд-Прауз, Хейбьерг, Редмонд (Ромеу, 46) – Лонг (Армстронг, 84), Ингз

Челси "красиво" проиграл аутсайдеру АПЛ (Видео)

Вест Хэм: Мартин – Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Кресвелл – Снодграсс (Ярмоленко, 73), Нобл (Диоп, 88), Райс, Форналс – Антонио, Алле (Санчес, 79)

Предупреждения: Хейбьерг – Снодграсс, Фредерикс, Мартин. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, ФК Саутгемптон, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
02 Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)
03 Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
04 Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности
05 Кроуфорд - Каваляускас. Видео нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь