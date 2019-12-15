Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Ломаченко - Лопес: ориентировочные дата и место боя за 4 чемпионских пояса
Ломаченко - Лопес: ориентировочные дата и место боя за 4 чемпионских пояса
Десна - Динамо. Видео матча
Десна - Динамо. Видео матча
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)

Хендерсон повторил достижение трех легендарных игроков Ливерпуля

Хендерсон повторил достижение трех легендарных игроков Ливерпуля
13:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Капитан Ливерпуля вошел в "элитный клуб" экс-игроков "красных".

В рамках очередного тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимал Уотфорд. Подопечные Юргена Клоппа одолели "шершней" и набрали три пункта.

В стартовом составе хозяев вышел Джордан Хендерсон. Таким образом, англичанин добыл свою 150-ю победу с "красными". Такая отметка ранее покорилась лишь Сами Хююпяе, Стивену Джеррарду и Джейми Каррагеру, сообщает Goal.com.

Отметим, что у Хендерсона также лучший процент побед среди вышеупомянутых футболистов.

Вратарь Уотфорда спас 80-летнего фаната

В текущем сезоне Хендерсон провел 16 матчей в АПЛ: на его счету один гол и две результативные передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Джордан Хендерсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
02 Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
03 Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)
04 Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности
05 Кроуфорд - Каваляускас. Видео нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь