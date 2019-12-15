Хендерсон повторил достижение трех легендарных игроков Ливерпуля

Новости спорта:Капитан Ливерпуля вошел в "элитный клуб" экс-игроков "красных".

В рамках очередного тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимал Уотфорд. Подопечные Юргена Клоппа одолели "шершней" и набрали три пункта.

В стартовом составе хозяев вышел Джордан Хендерсон. Таким образом, англичанин добыл свою 150-ю победу с "красными". Такая отметка ранее покорилась лишь Сами Хююпяе, Стивену Джеррарду и Джейми Каррагеру, сообщает Goal.com.

Отметим, что у Хендерсона также лучший процент побед среди вышеупомянутых футболистов.

В текущем сезоне Хендерсон провел 16 матчей в АПЛ: на его счету один гол и две результативные передачи.