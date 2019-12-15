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Ливерпуль огласил заявку на Клубный чемпионат мира

Ливерпуль огласил заявку на Клубный чемпионат мира
14:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Юрген Клопп определился с 20 футболистами, которые поедут в Катар.

Ливерпуль вступит в борьбу на клубном чемпионате мира со стадии полуфинала. Юрген Клопп взял с собой на турнир 20 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

Заявка Ливерпуля: Алиссон, Ван Дейк, Вейналдум, Милнер, Кейта, Фирмино, Мане, Салах, Гомес, Адриан, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Лонерган, Шакири, Робертсон, Ориги, Джонс, Александер-Арнольд, Уильямс

Напомним, что в полуфинале турнира "красные" сыграют против Монтеррея. Поединок состоится 18 декабря.

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Все матчи клубного чемпионата мира покажет телеканал UA:Перший.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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