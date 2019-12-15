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Гол Малиновского не спас Аталанту в игре с Болоньей

Гол Малиновского не спас Аталанту в игре с Болоньей
18:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аталанта после победы над Шахтером оступилась в мачте Серии А.

В поединке 16-го тура чемпионата Италии Аталанта отправилась в гости к Болонье и потерпела поражение со счетом 2:1.

Болонья — Аталанта 2:1

Голы: Паласио,12, Поли, 53 — Малиновский, 60

Болонья: Скорупски — Денсвил, Данило, Бани, Томиясу — Поли, Медель (Сванберг, 63), Джемаили — Орсолини (Мбайе, 90), Паласио (Сантандер, 79), Сансоне.

Аталанта: Голлини — Кастань (Хатебур, 63), Джимсити, Толои, Паломино, Госенс — Малиновский, Фройлер (Барроу, 54), Пашалич, де Рон — Муриэль (Колли, 83).

Предупреждения: Орсолини, Сансоне, Паласио, Данило — Пашалич

Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский попал в стартовый состав своей команды и сумел отличиться вторым голом подряд в Серии А.

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Несмотря на это, Аталанте не удалось развить этот успех, хотя статистический перевес по ударам и владении мячом был в пользу бергамского клуба.

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Аталанта, Болонья, Новости спорта, Новости футбола, Малиновський.
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